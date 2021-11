Wichtige deutschsprachige Informationsquelle

Seit 1971 gibt es für jeden Botschafter in Madrid einen wiederkehrenden Termin auf seinen Reisen in Mallorca: Der Besuch von und der Austausch mit dem Mallorca Magazin. Mallorca ist und bleibt wohl mit jährlich 4,5 Millionen deutsche Touristen und bis zu 40.000 deutschen Residenten die liebste Insel der Deutschen. Daran hat auch Corona nichts ändern können. Viele Deutsche, die nach Mallorca kommen, haben eine emotionale Bindung zur Insel, man könnte sagen, sie ist ihnen zu einer zweiten Heimat geworden.

Umso wichtiger ist die Aufgabe des Mallorca Magazins, als einer der wesentlichen deutschsprachigen Informationsquellen der Insel, die unsere Landsleute seit nunmehr 50 Jahren zuverlässig mit den wesentlichen Nachrichten vor Ort versorgt. Das hat uns die Corona-Krise noch einmal besonders vor Augen geführt: In Zeiten regional unterschiedlicher Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus war und ist es von unschätzbaren Wert, ein regionales Medium noch dazu in der eigenen Muttersprache vor Ort zu haben. Das haben auch wir an der Botschaft Madrid und im Konsulat in Palma sehr zu schätzen gewusst.

Nicht nur wichtige Veröffentlichungen wie etwa die Informationen zu den Bundestagswahlen, sondern auch anstehende neue Verordnungen oder gesetzliche Regelungen im Rechts- und Konsularbereich können somit mit Hilfe des Mallorca Magazins bei unseren deutschen Landsleuten verbreitet werden. Das Konsulat Palma ist für die seit vielen Jahren bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr dankbar.

Überhaupt lebt die Beziehung zwischen zwei Staaten ja auch nicht nur von hochrangigen Begegnungen von Politikern oder der Beziehungspflege von Botschaften, sondern vor allem und vorrangig von den Beziehungen, den Begegnungen der Menschen dieser beiden Länder, wie sie das Mallorca Magazin mit seinen Geschichten immer wieder dokumentiert.

Nach meinen bisherigen Reisen nach Mallorca und Menorca – Ibiza und Formentera fehlen mir noch, nicht zuletzt wegen der lange geltenden Corona-Reisebeschränkungen - kann ich sagen: Mallorca bringt ein wunderbares deutsch-spanisches Beziehungsgeflecht zwischen Deutschland und Spanien, die große Sympathie und, wie wir in der Pandemie gesehen haben, die Solidarität zwischen unseren beiden Ländern besonders gut zum Ausdruck.

Zwischen Spanien und Deutschland gibt es eine enge Verbundenheit, eine Freundschaft, die sich mannigfaltig ausdrückt: Seien es unser gemeinsames Engagement für die Europäische Union, wo wir als starke Brücke zwischen Norden und Süden agieren, oder unsere engen wirtschaftlichen Verbindungen, von denen wir beide stark profitieren. Spanien und Deutschland stehen Seite an Seite.

Das Mallorca Magazin spielt nicht nur eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen deutschsprachigen Residenten und Einheimischen auf Mallorca, es wird überdies immer wieder von Medien im deutschsprachigen Raum zitiert und hat dadurch auch Bedeutung für die Verbreitung von Mallorca betreffenden Nachrichten außerhalb der Inseln.

In diesem Sinne möchte ich mich herzlich beim Mallorca Magazin für seinen Beitrag zu den deutsch-spanischen Beziehungen und für unsere deutschen Landsleute auf Mallorca bedanken. Wir freuen uns mit Ihnen auf die nächsten 50 Jahre.

Wolfgang Dold ist deutscher Botschafter in Spanien.