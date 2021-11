Schnell mal nach Mallorca surfen

Die Webseite des Mallorca Magazins ist erwachsen geworden. Seit über 20 Jahren gibt es das MM auch im Internet zu lesen. Im September 2001 ging MM online. An sieben Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr erscheinen auf www.mallorcamagazin.com Nachrichten, Berichte, Reportagen sowie Veranstaltungshinweise, Restauranttipps und vieles mehr. Die MM-Redakteure füttern den Digitalauftritt kräftig, mehr als ein Dutzend Artikel gehen mittlerweile täglich online. Die Inseljournalisten wollen die Leser zum einen über Mallorca und die Geschehnisse hier informieren, ihnen aber auch die Zeit zwischen zwei Aufenthalten auf dem Eiland verkürzen, zum Beispiel mit umfangreichen Reportagen und Fotostrecken über die Besonderheiten und Schönheiten Mallorcas. Alle Angebote stehen kostenfrei zur Verfügung.

Der Lesestoff zieht neben Stammlesern auch zahlreiche neue MM-Freunde an. Stetig wächst die Leserschaft der MM-Webseite. Im Corona-Jahr wurde ein Hoch erreicht. Der meistgelesene Artikel in der bisherigen MM-Geschichten war übrigens: „Trennung im Hause Maffay“. Er berichtete 2015 davon, dass der Rockstar aus Pollença sich von Ehefrau Tania getrennt und schon eine neue Lebensgefährtin hatte. Leser können die Artikel übrigens auch kommentieren und machen gern Gebrauch davon.

Über die MM-Webseite sind die Mallorca-News immer mit dabei, denn die Internetseite ist auch für Smartphones optimiert. So können die Leser leicht von unterwegs die Nachrichten ihrer Lieblingsinsel verfolgen. Die Internetseite passt sich automatisch an das Display des Handys an, die Schrift erscheint groß und ist somit leicht zu lesen. Auch für Besitzer von iPads und Tablets ist die Darstellung attraktiv und augenfreundlich gestaltet.

Was an dem jeweiligen Tag am wichtigsten ist, ist gut sichtbar und groß oben auf der Webseite angeordnet. Die News finden sich in chronologisch absteigender Abfolge, was älter ist, wandert weiter nach unten. Große Bilder sorgen dafür, dass die Webseite ansprechend aussieht. Für Anzeigenkunden gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihre Werbung zu schalten, um somit mehr Inselliebhaber anzusprechen.

Der MM-Auftritt ist zweigeteilt, erkennen können dies die Leser an den Grundfarben der Menüleiste, die sich direkt unter dem Logo befindet. Nachrichteninhalte, die täglich aktualisiert werden, sind auf weißem Grund zu finden. Unter den Rubriken Lokales, Politik, Tourismus, Sport, Kultur, Gesellschaft, Immobilien und Wirtschaft finden sich Meldungen, Berichte und Kommentare, die von Redakteuren des Magazins geschrieben werden. Im vergangenen Jahr wurde zudem der „Corona-Ratgeber“ eingeführt, dort finden Leser eine Übersicht der aktuell geltenden Regeln und weitere Nachrichten rund um das Thema. Der Ratgeber wird fortlaufend aktualisiert.

Gelb unterlegt sind Ausgehtipps, der Bereich, in dem Restaurants vorgestellt werden, die Rubrik Service sowie der Wetterbericht. Das MM informiert im „gelben Bereich“ über Veranstaltungen auf der ganzen Insel. In den Gastrotipps steht eine Übersicht von rund 300 der interessantesten Locations der Insel.

Ein besonders Interesse für die Leser des Onlineauftritts stellen jene Informationen dar, die unabhängig vom tagesaktuellen Geschehen Gültigkeit haben. Wie etwa Tipps und Ratschläge rund um das Leben auf der Insel. Service-Themen sind ein wichtiges Standbein der Webseite, sie bieten Hintergründiges zu allen Lebens- und Urlaubslagen. Service-Artikel dieser Art stoßen bei den Lesern auf große Nachfrage und stellen mitunter die Klickhits der MM-Internetseite. So ist einer der meistgelesenen Artikel in der Geschichte von www.mallorca magazin.com der Bericht „Die scheußlichen Sechs“ über Quallen, die im Mittelmeer vorkommen. Besonders interessiert hat im Laufe der Jahre auch der Artikel „Ladenöffnungszeiten auf Mallorca“. Er informiert über verkaufsoffene Sonntage, Tourismusgebiete, Feiertage, den kleinen Einzelhandel, wie das eben funktioniert mit den Ladenöffnungszeiten auf Mallorca.

Neben Nachrichten und Serviceinformationen findet der Leser auch einen tagesaktuellen Wetterbericht auf der Startseite von www.mallorcamagazin.com. Wer Sehnsucht nach Mallorca hat, kann auf eine der MM-Webcams klicken und sich einen Überblick über die aktuelle Situation auf der Insel verschaffen. Im rechten Bereich der Webseite sind Blogs untergebracht, dort verfassen Mallorca-Liebhaber regelmäßig Beiträge und auch Kommentare der MM-Redakteure werden online gestellt.

Zudem steht ein Archiv online, über das sich vergangenen MM-Titelseiten der gedruckten Zeitung suchen lassen. Darüber hinaus gibt es wöchentliche Umfragen zu viel diskutierten Themen sowie Videos und Fotostrecken. Eigens existiert eine Fotostrecke für Aufnahmen, die Leser der Redaktion geschickt haben. Des Weiteren listet die Internetseite detaillierte Informationen über die einzelnen Strände und Gemeinden Mallorcas auf.

Weitere nützliche Funktionen der Internetseite finden sich im oberen rechten Bereich (rot unterlegt). Dort besteht die Möglichkeit, den Facebook- und Twitterauftritt des Mallorca Magazins aufzurufen. Auch einen RSS-Feed bietet das MM an. Wer das Magazin lieber auf Papier liest, erfährt dort, wie er ein Abonnement abschließen kann. Die gedruckte Ausgabe wird sowohl in Spanien als auch in andere Länder Europas verschickt. Das MM bietet zudem die Möglichkeit, ein wöchentliches E-Paper zu beziehen. Wie das funktioniert, steht unter dem Link „ePaper“ in der oberen rechten Ecke des Webauftrittes.

Hinter dem Lupen-Symbol verbirgt sich die Suchfunktion der MM-Webseite, darüber sind alle Artikel, die seit dem Bestehen der Webseite online gingen, kostenlos abrufbar. Bei jedem Artikel – egal ob aktuell oder aus dem Archiv–, der auf der Internetseite erscheint, besteht die Möglichkeit ihn zu bewerten, zu kommentieren sowie in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Das Mallorca Magazin ist auch auf Facebook und Twitter aktuell vertreten.

Seit 2011 – also seit zehn Jahren – ist die MM-Redaktion im sozialen Netzwerk Facebook aktiv. Über den Facebook-Auftritt werden Nachrichten, Kurzvideos und aktuelle Fotos mit den MM-Freunden geteilt. Mittlerweile verfolgen dort 52.000 Mallorca-Fans regelmäßig die Nachrichten von der Insel. Zudem gibt es Top-Fans, die besonders aktiv Beiträge liken und kommentieren. Die Userzahl ist organisch gewachsen und vergrößert sich stetig. Besonders im Corona-Jahr stieg das Interesse an dem Auftritt mächtig an. Und wer folgt dem MM bei Facebook? Die digitalen Freunde sind zu 54 Prozent Frauen und zu 45 Prozent Männer, der größte Teil ist zwischen 35 und 54 Jahren alt. Die größte Fangemeinde hat MM in Deutschland und Spanien, Spitzenreiter sind dabei die Städte Palma und Berlin.

Neben der aktuellen Berichterstattung finden sich auch Impressionen aus dem Inselleben, die dem Leser das Gefühl geben, sich just in diesem Moment auf Mallorca aufzuhalten, großen Anklang. Besonders Aufnahmen von bekannten Stränden wie Es Trenc und kurze Videos wie beispielsweise aus Santanyí erfreuen sich großer Beliebtheit. Viel diskutiert werden Nachrichten über die Playa de Palma, Geschichten über Mallorca-Residenten sowie die Wettermeldungen lesen die MM-Fans gern – schließlich scheint auf Mallorca (fast) immer die Sonne. Via Facebook haben die Leser zudem die Möglichkeit, in direkten Austausch mit anderen MM-Freunden sowie der Redaktion zu treten. Die Redakteure beantworten Leserfragen und moderieren Kommentare zu den einzelnen Beiträgen.

Nachrichten, Reportagen und Veranstaltungshinweise finden sich auf der MM-Webseite.

Die Interaktion in den sozialen Netzwerken nimmt in der MM-Redaktion einen immer wichtigen Stellenwert ein. Auf der Nachrichtenplattform Twitter veröffentlicht das Team täglich Aktuelles aus dem Inselleben. 5300 Follower verfolgen über @MM_Mallorca News über die Insel. Jeder sogenannte Tweet, also jeder Beitrag, wird in deutscher Sprache veröffentlicht. Bei Instagram ist das Mallorca Magazin seit Kurzem unter mallorca.magazin aktiv. Das Redaktionsteam postet dort mehrmals pro Woche die schönsten Impressionen von der Insel. Der Instagram-Auftritt wächst überproportional schnell, 21.000 Menschen folgen MM dort bereits. Wenn die User dort eine Impression mit uns teilen wollen, verwenden sie dafür den Hashtag #mallorcamagazin.

Sowohl die Webseite als auch Facebook, Twitter und Instagram bieten die Möglichkeit, rasch mit der Redaktion in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen oder auch Anregungen zu geben. Das Team freut sich über jede Nachricht.