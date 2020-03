Hotels müssen spätestens 26. März schließen

In spätestens einer Woche müssen alle Hotels und vergleichbare touristische Unterkünfte schließen. Das hat die Balearen-Regierung gestern beschlossen.

Das Gesundheitsministerium veröffentlichte diese Verordnung in einem offiziellen Schreiben zur Eindämmung der COVID-19-Krise. Die Anordnung trat direkt am Donnerstag, 19. März, in Kraft. Mit eingeschlossen sind Campingplätze oder Wohnmobilplätze. Die Unterkünfte sind aufgefordert zu schließen, sobald sie keine Klienten mehr zu betreuen haben, allerspätestens aber innerhalb von sieben Tagen.

Ausgenommen davon sind Sicherheitspersonal und Hausmeister innerhalb dieser Gebäude.

Langzeiturlauber dürfen dann bleiben, wenn sie bereits am Samstag, dem Tag an dem die Ausgangssperre verhängt wurde, vor Ort waren und innerhalb ihrer Unterkunft eine ausreichende Infrastruktur haben, die es ihnen erlaubt, sich ausschließlich innerhalb der Unterkunft aufzuhalten. Unterkünfte mit Gemeinschaftsbereichen, auf die die Mieter angewiesen sind, müssen schließen.

Die einzelnen Autonomieregionen sind dafür verantwortlich, diese Regelung umzusetzen. (dk)