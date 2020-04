Bier wird auf Mallorca jetzt ins Haus geliefert

Wer sich während des Alarmzustandes auf Mallorca Bier ins Haus bringen lassen will, kann jetzt einen speziellen Service der Brauerei Damm in Anspruch nehmen. Nicht nur den Gerstensaft Estrella Damm und Rosa Blanca könne man sich ab sofort liefern lassen, sondern auch die ebenfalls von dem Konzern hergestellten nicht alkoholischen Getränge Laccao-Kakao und Agama-Milch, hieß es in einer Pressemitteilung.

Interessierte könnten unter der Telefonnummer 971-77 40 81 anrufen oder eine E-Mail an comercial@comabemallorca.com schicken. Der Mindestpreis betrage 40 Euro.

In normalen Zeiten beliefert Damm ausschließlich Restaurants, Bars und Hotels mit den Getränken. Doch dies ist momentan wegen der Ausgangssperre nicht möglich. (it)