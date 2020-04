Spanien-Kabinett entscheidet über Corona-Lockerungen

Die Mitglieder der linkssozialistischen spanische Zentralregierung sprechen am Dienstag bei ihrer Kabinettssitzung über Lockerungen des weiterhin geltenden Alarmzustandes. Diskutiert wird unter anderem die Erlaubnis für Kinder ab dem 27. April, in Begleitung von Erwachsenen die Straßen zu betreten.

Eingeschränkt wurde bereits, dass man nicht eine unbegrenzte Flut von Minderjährigen im öffentlichen Raum tolerieren werde. Kindern bis zum 12. Lebensjahr ist demnach ein "kurzer Spaziergang" in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Spielplätze und Parks bleiben weiterhin geschlossen, um die Verbreitung des Virus zu verringern.

Auch andere Maßnahmen könnten beschlossen werden, darunter etwa die Erlaubnis, auf den Straßen Sport zu treiben, oder die Öffnung einzelner Kleinbetriebe. Ob und wie ältere Menschen oder andere auch wieder nach draußen dürfen, werde zu einem anderen Zeitpunkt entschieden und nicht in der Sitzung am Dienstag, so Bildungsministerin Isabel Celaá. (it; dk)

(aktualisiert 12.20 Uhr)