So dürfen Kinder und ein Elternteil auf Mallorca am Meer spazieren

Von diesem Sonntag, 26. April, an dürfen Kinder auf Mallorca nach sechs Wochen Ausgangssperre erstmals wieder ins Freie, zumindest für eine Stunde, in Begleitung eines Elternteils und nicht weiter entfernt als ein Kilometer von der eigenen Wohnung.

Das Spielen mit anderen Kindern, die nicht in derselben Wohnung gemeldet sind, ist untersagt. Das sehen die Vorgaben der spanischen Zentralregierung zur Lockerung der Ausgangssperre vor.

Die Kinder müssen unter 14 Jahre alt sein. Der Ausgang kann nur zwischen 9 und 21 Uhr einmal am Tag und nur für eine einzige Stunde erfolgen.

Weiter wird betont, dass im Freien Sicherheitsabstände von zwei Metern zu anderen Passanten einzuhalten sind. Auch sind die Schaukeln, Rutschen und Wippen auf Kinderspielplätzen tabu, dürfen nicht genutzt werden.



Parallel dazu hat die Stadt Palma am Samstag eine Verordnung erlassen, die Näheres regelt: So dürfen die Kinder und der sie begleitende Erwachsene am Strand spazieren gehen, wenn sich die Wohnung im Radius von einem Kilometer der Küste befindet. Picknicken im Sand und Schwimmen im Meer sind nicht erlaubt, lediglich Spaziergänge seien gestattet, berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung unter Berufung auf die Verordnung.

Parallel dazu sind in Palma einige Parks und Grünzogen geöffnet, unter ihnen der Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale sowie der Uferabschnitt von Es Carnatge zwischen Ciutat Jardí und Can Pastilla.

Andere Parks in Palma wie etwa das Waldgebiet von Schloss Bellver, der zentrale Bahnhofspark und der weitläufigere Parc de Sa Riera bleiben wie seit Ausrufung des Notstandes weiterhin geschlossen. All diese Maßnahmen sollen in den kommenden Tagen laufend überprüft werden.

Für die übrigen Gemeinden auf Mallorca hat die Delegation der spanischen Zentralrierung festgelegt, dass es möglich sein wird, ebefalls an den Stränden und in den Parks spazieren zu gehen, die jedes Rathaus nach Gutdünken freizugeben hat. (as)

