Ab wann Strandbesuche auf Mallorca erlaubt sind

Die gute Nachricht zuerst: der Strandbesuch auf Mallorca wird diesen Sommer möglich sein. Auch wenn die Quarantäne der „Operation Bikini“ ein wenig im Wege stand, wie die Schwesterzeitung des Mallorca Magazins, Última Hora leicht augenzwinkernd schreibt.

In der dritten Phase, also der Phase vor der sogenannten „neuen Normalität“, werde der Strandbesuch erstmals möglich sein. Dies wird, wenn alles gut läuft, ab dem 8. Juni der Fall sein. Wie der Strandbesuch genau ablaufen kann und welche Hygieneregeln zu beachten sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Weiterhin gilt, dass jede Lockerung immer in Absprache mit der jeweiligen Regionalregierung und je nach Stand der Pandemie geschieht.

Auch in der Gastronomie und Geschäften finden in dieser Phase weitere Auflockerungen statt, zum Beispiel dürfen Geschäfte wieder bis zu 50 Prozent „ausgelastet“ sein. Das Tragen einer Atemmaske wird empfohlen sowie das Einhalten eines Sicherheitsabstands von zwei Metern. (dk)