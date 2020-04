So sollen die Spaziergänge ab Samstag ablaufen

Die Bürger Spaniens dürfen ab diesem Samstag, dem 2. Mai, wieder für Spaziergänge und Einzelsport nach draußen. Wie dies konkret ablaufen soll, wird die Regierung in Madrid am heutigen Donnerstag mitteilen. Angedacht ist, dass diese kleinen „Ausflüge“ in gestaffelten Zeitfenstern stattfinden. Wie diese genau gestaltet sind und nach welchen Kriterien vorgegangen werde, wird am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz um 18 Uhr (30. April) von Salvador Illa, Vorsitzender der Gesundheitsbehörde, verkündet.

José Luis Àbalos, Minister für Mobilität und Transport, hält einen gestaffelten Ausgang für ideal, um ein „explosionsartiges“ Rausgehen der Bevölkerung zu vermeiden. Sowohl der Ausgang der Erwachsenen als auch der der Eltern mit Kindern sei gut abzusprechen, um größere Ansammlungen zu umgehen. (dk)