Strände auf Mallorca: Laufen ja, liegen und baden nein

Der Einsatz der Rettungsschwimmer an den Stränden von Palma de Mallorca hat am Freitag unter besonderen Vorzeichen begonnen. Angesichts der Coronakrise sind diese Wächter laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" angehalten, die Polizei zu unterstützen und beispielsweise Badende, die sie beobachten, zu melden.

Momentan ist es noch streng untersagt, sich ins Meer zu begeben oder sich auf einen Strand oder auf einen felsigen Küstenabschnitt auch nur zu legen. Das ist laut den von der Spanien-Regierung beschlossenen Normalisierungsphasen erst ab dem 8. Juni möglich. Bis dahin werden dort die roten Fahnen wehen.

Das Spazierengehen ist dort aber bereits ab Samstag während bestimmter Uhrzeiten für Menschen erlaubt, die in einer Entfernung von höchstens einen Kilometer leben. Bis auf Weiteres werden an Palmas Stränden keine Liegen aufgestellt. (it)