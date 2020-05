Diese Geschäfte dürfen ab Montag, 4. Mai, öffnen

Mallorca befindet sich nach wie vor in Phase 0 des spanischen Corona-Exits und wird vermutlich am Montag, 11. Mai, in Phase 1 eintreten. Dann soll unter anderem der Einzelhandel (bis zu einer noch zu bestimmenden Ladengröße) wieder seine Türen öffnen dürfen.

Ausnahmen gelten bereits ab dem kommenden Montag, 4. Mai. Ab diesem Tag soll es kleineren Geschäften, die als "Service-Dienstleister" betrachtet werden, erlaubt sein, zu öffnen. Allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Es darf immer nur ein Kunde bedient werden und nur nach vorheriger Terminabsprache. Personen über 65 sollen bevorzugt behandelt werden.

Welche Geschäfte fallen in diese Regelung?

Die Normen gelten für Friseure, Optiker, Blumenläden, Physiotherapie- und Zahnarztpraxen, Eisenwaren- und Sanitärgeschäfte sowie Bars und Restaurants, sofern sie ausschließlich Speisen zum Mitnehmen anbieten. Unklar ist, ob diese Regelung auch Immobilienmakler betrifft. Verbandsvertreter sprechen von beklagenswerten Unklarheiten im Exit-Plan der Regierung. Vermutlich werden die konkreten Beschlüsse erst an diesem Wochenende bekanntgegeben. (cze)