Spazierzeiten auf Mallorca weiter gelockert

Auf Mallorca und den Nachbarinseln wird es künftig in einigen zusätzlichen Orten möglich sein, immer zwischen 6 und 23 Uhr im Freien Sport zu treiben oder Spazieren zu gehen. Maßgeblich ist nach dem Willen der Zentralregierung in Madrid nicht mehr die Gesamteinwohnerzahl eines Ortes, sondern die der Gemeindeteile.

Das bedeutet, dass beispielsweise die Einwohner des Deutschen-Hotspots Santanyí nicht mehr nur wie bisher zwischen 6 und 11 und 20 und 23 Uhr raus dürfen, sondern den ganzen Tag über, weil dort jeder Ortsteil unter 5000 Einwohner hat.

Es bleibt dabei, dass die Menschen in Dörfern unter 5000 Bewohnern ebenfalls den ganzen Tag über rausdürfen. Von der neuen Regelung profitieren auch Gemeinden im Umland von Palma wie Es Pillari oder Sant Jordi.

Die Ausgangszeiten waren am 2. Mai in Spanien eingeführt worden. (it)