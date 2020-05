Spazieren den ganzen Tag über in Can Pastilla und Arenal jetzt erlaubt

Die Einwohner von sechs weitere Vierteln von Palma de Mallorca dürfen nunmehr den ganzen Tag auf die Straße, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Nach Angaben der Stadt vom Montag handelt es sich um Can Pastilla, Arenal, Son Ferriol, Sa Indioteria, Sa Creu Vermella und Es Secar de Real.

Hier gelten nicht mehr die Ausgangszeiten zwischen 6 und 10 Uhr bzw. 20 und 23 Uhr.

Am Sonntag war in Madrid beschlossen worden, Dörfer und Stadtviertel mit höchstens 10.000 Einwohnern von den Morgen- und Abendausgangszeiten auszunehmen. Zuvor hatte die Höchstgrenze bei 5000 Einwohnern gelegen. (it)