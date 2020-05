Mallorca wechselt in Phase 2 des Corona-Exit-Plans

Es ist soweit: An diesem Montag geht Mallorca im spanischen Corona-Exit-Plan von Phase 1 in Phase 2 über. Das bedeutet zahlreiche Änderungen im Alltagsleben.

Der von der Zentralregierung in Madrid vorgegebene Deeskalationsplan besteht aus 4 Phasen. Phase 0 und 1 sind auf Mallorca abgeschlossen. Nun kommt Phase 2, dann Phase 3. Im Idealfall soll jeder Abschnitt 2 Wochen dauern. Nach Phase 3 ist dann die sogenannte "Neue Normalität" erreicht.

Was sich alles mit Eintritt in die Phase 2 ändert, lesen Sie hier.

Am Montag dürfen Gastro-Betriebe auch ihre Innenräume wieder öffnen. Bisher war von einer Kapazität in Höhe von 40 Prozent des normalerweise Erlaubten die Rede. Am Sonntag wurde aber bekannt, dass es nun 50 Prozent sein dürfen. Die gleiche Obergrenze gilt für Museen.