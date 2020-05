Madrid verweigert Mallorca früheren Eintritt in Phase 3

Mallorca, Menorca und Ibiza werden nicht wie von der Regional-Regierung gewünscht bereits am kommenden Montag, 1. Juni, in die dritte Phase der Corona-Deeskalation übergehen, sondern erst eine Woche später. Diese Entscheidung teilte die spanische Zentralregierung am Donnerstagabend mit.

Man wolle angesichts weiterer Coronafälle nach wie vor "vorsichtig" sein, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Donnerstagabend.

Die Regionalregierung hatte den verfrühten Übergang in die Phase 3 am Dienstag offiziell beantragt. Hinzu sollte auch die Möglichkeit wieder eingeführt werden, zwischen den Inseln frei zu reisen. Auch dies wird jetzt zwischen dem 1. und 8. Juni nach wie vor nicht möglich sein.

Für die Balearen-Insel Formentera wird allerdings bereits am Montag die Phase 3 gelten. Auch die Kanaren-Eilande Gomera, Hierro, und La Graciosa bekamen grünes Licht dafür. (it)