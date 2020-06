Maskenpflicht auf Mallorca auch nach Corona-Deeskalation

Die Zentralregierung in Madrid will die Maskenpflicht im ganzen Land auch nach der Corona-Deeskalation beibehalten. Das kündigte Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag an. Auch der Zwei-Meter-Abstand werde weiter von den Menschen abverlangt.

Momentan halten sich die meisten Personen an diese Verpflichtung. Bei größeren Abständen als zwei Metern, in Bars und Restaurants und am Strand verzichten sie dagegen auf die Benutzung dieser Utensilien.

Besonders bei großer Hitze dürfte das Tragen einer Maske viele Menschen ärgern. (it)