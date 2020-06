Diese Vorschriften gelten auf Mallorca in der "Neuen Normalität"

Die Regionalregierung der Balearen hat am Freitag präzisiert, wie sich die Bürger beim Eintritt in die sogenannte "Neue Normalität" jenseits des Alarmzustandes zu verhalten haben.

Vorgeschrieben ist unter anderem das Tragen von Masken bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die in Innenräumen abgehalten werden. Wenn die Distanz von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, ist sie auch draußen Pflicht.

Was die Strände angeht, so stehen jedem Besucher oder jeder Besuchergruppe von höchstens 25 Personen vier Quadratmeter zu. Näher als anderthalb Meter dürfen die Strandliebhaber nicht zusammenrücken.

Die auf Mallorca so beliebten Sommerfeste dürfen ab dem 1. Juli stattfinden, wenn auch nur im Sitzen.

In Kinos und Theater dürfen höchstens 75 Prozent des üblichen Publikums hinein. Auf Terrassen dürfen sich unbeschränkt viele Menschen hinsetzen. An den Tresen von Bars dürfen die Gäste nur bis 22 Uhr bedient werden, Gastbetriebe müssen spätestens um 2 Uhr nachts schließen. (it)