Trinkgelage auf Mallorca verboten und Familientreffen eingeschränkt

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat zum Schutz der Corona-Sicherheit die bei jugendlichen Spaniern beliebten öffentlichen Trinkgelage verboten und die Höchstzahl von Teilnnehmern an Familientreffen reduziert. Die Maßnahmen wurden am Freitag vom Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Was die Trinkgelage ("botellones") angeht, so dürfen diese ab sofort nirgendwo mehr im öffentlichen Bereich weder tagsüber noch nachts stattfinden. Das Ansteckungsrisiko hier ist besonders groß. In den vergangenen Tagen hatte es solche umstrittenen Festivitäten des Öfteren auf Mallorca vor allem in Gewerbeparks auf Plätzen oder in der Nähe von und sogar auf Stränden gegeben.

Bei den auf Mallorca so populären Familienzusammenkünften hatte bislang im Freien die Höchstzahl 70 gegolten, in geschlossenen Räumen waren es 30. Nunmehr dürfen nur noch höchstens 30 bzw. 15 Teilnehmer anwesend sein.

Die auf Mallorca üblicherweise groß ausfallenden Hochzeiten sind jedoch von dieser veränderten Regelung ausgenommen. Weiterhin dürfen hier im Freien bis zu 250 Gäste und im Innern höchstens 150 Personen teilnehmen. (it)