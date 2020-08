Coronatest noch vor der Rückreise? So geht's

Wer derzeit auf Mallorca in Urlaub ist, wird um einen Coronatest bei der Rückkehr nach Deutschland nicht herumkommen. Das gilt auch für Residenten, die sich von der Insel aufmachen in Richtung Bundesrepublik, denn noch immer gilt eine Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen, verbunden mit einer Corona-Testpflicht binnen 72 Stunden nach Rückkehr.

Das Problem: in vielen Bundesländern sind die Testkapazitäten nahezu ausgeschöpft, bis zu einer Woche müssen Reisende mittlerweile auf Ergebnisse von Abstrichen an den Teststationen an deutschen Flughäfen warten. Eine Alternative ist, den PCR-Test bereits auf Mallorca, also vor der Rückreise nach Deutschland, durchzuführen.

Geht das? Die Antwort lautet ja. Wenn zwischen Abstrich und Einreise nach Deutschland weniger als 48 Stunden liegen, kann der Test auch auf Mallorca durchgeführt werden.

Auf der Insel bietet beispielsweise das Deutsche Facharztzentrum Peguera und Santa Ponça einen solchen Test an. Die Einrichtung rät, sich am Tag vor der Abreise testen zu lassen. Der Rückflug nach Deutschland ist dann problemlos möglich, das Ergebnis erreicht einen kurz nach der Ankunft in der Heimat.

"Sobald das Ergebnis bei uns eintrifft, erhalten sie es per E-Mail und können/müssen es beim Gesundheitsamt oder Landratsamt vorlegen oder einsenden. Ist es negativ, endet ihre Quarantäne dann. Die Kosten für den Test sind 100 Euro pro Person", schreibt das Zentrum, das mittlerweile auch mit Hotels koopertiert.

So meldete die Luxusherberge Castell Son Claret ebenfalls am Montag per Pressemitteilung, dass man für Hotelgäste auf Wunsch einen Termin beim Deutschen Facharztzentrum ausmacht, damit sich Urlauber noch vor der Heimreise testen lassen können.

Aber auch in vielen anderen privaten Ärztezentren und Kliniken sind Tests möglich. Eine Übersicht finden Sie hier.