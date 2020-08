App warnt nun auf Mallorca vor Corona

Seit dieser Woche ist die Corona-Warnapp "Radar Covid" auf Mallorca und den Nachbarinseln funktionstüchtig. In insgesamt sieben Autonomen Gemeinschaften Spaniens informiert die Smartphone-Anwendung nun die Nutzer, wenn sie Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten hatten.

Seit Mitte August sammelt sie im ganzen Land Daten, bisher wurde sie zwei Millionen Mal heruntergeladen. Voll funktionsfähig wird die digitale Anwendung spanienweit ab Mitte September sein. "Radar Covid" wurde von der Madrider Regierung auf den Weg gebracht und soll dazu dienen, Infektionsherde ausfindig zu machen und so die Verbreitung zu unterdrücken.

Die Anwendung sammelt und speichert via Bluetooth die Daten, wenn sich zwei User länger als 15 Minuten in einem Abstand von weniger als zwei Metern zueinander aufgehalten haben. Wurde ein Anwender danach positiv getestet, bekommt er von seinem Arzt einen alphanumerischen Code. Der Patient tippt diesen in die App ein, um so andere zu warnen. Persönliche Daten müssen keine eingegeben werden. Die Anwendung verspricht, die Nutzer zu anonymisieren. Zudem erfahren diese nicht, wann und wo sie Kontakt mit einem Covid-Infizierten hatten.

Der App-User kann die Datensammelfunktion manuell deaktivieren, dann ist die Anwendung als Schutzmaßnahme allerdings nutzlos. Auch erfolgt die Meldung über ein positives Testergebnis auf freiwilliger Basis. Wird solch ein Nutzer nicht selbst aktiv, werden andere Menschen nicht über das mögliche Ansteckungsrisiko informiert.

Die App wurde zunächst auf La Gomera getestet. Die Smartphone-Anwendung steht in spanischer, katalanischer und englischer Sprache zur Verfügung. Sie steht in Google Play sowie im App Store zum Download bereit. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sich die App bereits aufs Handy geladen. Er betonte, wenn 20 Prozent der Spanier die App nutzen, ließe sich die Ansteckungskurve um 30 Prozent reduzieren. Rund 6,4 Kontakte informiert die Anwendung pro Infizierten. (cls)