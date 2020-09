Das alles ist bei der deutschen Aussteigekarte zu beachten

Wer von Mallorca nach Deutschland fliegt, muss im Augenblick bis auf weiteres eine sogenannte Aussteigekarte ausfüllen. Diese wird vor der Landung vom Kabinenpersonal eingesammelt. Die Daten werden dem Gesundheitsamt des Kreises übermittelt, wo sich der Einreisende aufhalten wird.

Diese Behörde kontrolliert, ob der Passagier in Deutschland einen Coronatest gemacht hat, also dieser seit Mitte August geltenden Pflicht nachgekommen ist. Hat er das nicht, kann sie Bußgelder verhängen. Ferner wird geprüft, ob sich der Fluggast an die Quarantänevorschriften hält.

Die Aussteigekarten werden derzeit noch nicht von der Bundespolizei mit den Passdaten verglichen. Das jedoch soll sich noch im September ändern, da nicht wenige Passagiere falsche Angaben machten, um so der Testpflicht zu entgehen.

Angegeben werden muss folgendes:

Flugnummer inklusive Sitzplatz, Vor- und Nachname, Telefonnummern, die Wohnanschrift oder die vorübergehende Anschrift in Deutschland. Außerdem wird die Adresse einer Person verlangt, die den Einreisenden im Notfall in den nächsten 30 Tagen erreichen kann. Es genügt ein Formular, wo auch sämtliche Mitreisende eingetragen werden müssen. (it)