Diese Ausnahmen sieht Deutschlands neue Quarantäne-Verordnung vor

Die neue deutsche Quarantäneverordnung für Einreisende aus Risikogebieten wie Mallorca - die allerdings erst noch von den Bundesländern bis 8. November umgesetzt werden muss - sieht eine Reihe von Ausnahmen vor. Wer sich etwa bis zu 72 Stunden im Land aufhalten will, kann dies ohne Testung und Quarantäne tun, wenn er etwa Verwandte ersten Grades besucht. Das geht aus der am Mittwoch auf www.bundesregierung.de veröffentlichten Verordnung hervor.

Auch die Durchreise in ein anderes Land ist erlaubt. Wer etwa in München landet und nach Österreich weiterreisen will, kann dies ohne Testung tun, muss sich dann aber an die im Nachbarland geltenden Einreiseregeln halten.

Im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs dürfen sich weiterhin ebenfalls Personen bis zu 24 Stunden ohne Quarantäne im Bundesgebiet aufhalten. (it)