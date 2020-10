Armengol ordnet Einschränkung von Familientreffen auf Mallorca an

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat zur Stabilisierung der Coronamaßnahmen auf Mallorca am Dienstag eine drastische Maßnahme verkündet. In der Generaldebatte im Balearen-Parlament sagte sie am Dienstag, dass künftig nicht mehr als sechs Personen bei Familientreffen zusammenkommen dürfen. Es ist bekannt, dass sich bei solchen Begegnungen viele Menschen ansteckten.

Im Augenblick dürfen sich höchstens zehn Personen bei solchen Gelegenheiten treffen. Die neue Maßnahme gilt für Mallorca und Ibiza, nicht jedoch auf Menorca.

Als Begründung sagte Armengol, dass "die Situation auf den Balearen nicht gut ist, obwohl wir zu den drei am wenigsten betroffenen Regionen gehören". Sollte ungeachtet dieser Maßnahme die Inzidenz nicht zurückgehen, werde man über andere Vorgehensweisen nachdenken. (it)