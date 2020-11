Das sind die neuen Quarantäne-Regeln für die Einreise nach Deutschland

Für Einreisende aus nicht inländischen Risikogebieten wie Mallorca sind mit Ende der Herbstferien in Deutschland am Montag (9. November) neue Quarantäneregeln in Kraft getreten. Sie müssen sich dann nur noch zehn statt bisher 14 Tage isolieren. Allerdings können sie sich auch erst nach fünf Tagen „freitesten“ lassen. Von dieser Regelung sind in erster Linie Urlaubsrückkehrer betroffen.

Bis ein negatives Testergebnis da ist, müssen sie in Quarantäne bleiben. Unter dem Strich dürfte sich das auf etwa eine Woche summieren, weil ein Test 48 Stunden oder auch länger dauern kann. Bisher konnte man die Quarantäne noch durch einen Test 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland umgehen oder sich nach der Rückkehr jederzeit „freitesten“ lassen.

Viele dürften die Neuregelung daher als Verschärfung empfinden. Zu der Neuregelung hatte die Bundesregierung eine Musterverordnung vorgelegt, die inzwischen von sämtlichen Ländern umgesetzt wurde.

Die neue Verordnung sieht allerdings Ausnahmeregeln vor, was für viele Mallorca-Residenten interessant sein dürfte: Beim "Besuch von Verwandten ersten Grades" ist keine Quarantäne notwendig. Dauert der Aufenthalt zudem weniger als drei Tage (72 Stunden), ist kein PCR-Test nötig. Soll der Besuch länger als drei Tage dauern, reicht es – wie bisher – ein negatives Testergebnis vorzulegen, sofern der Test weniger als zwei Tage alt ist. Familienbesuche sind damit sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca möglich

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Mallorca liegt seit dem Sommer darüber, auch ein Großteil Deutschlands ist nach diesen Kriterien bereits Risikogebiet. (it)