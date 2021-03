Hotels auf Mallorca müssen Spas und Hallenbäder schließen

Schlechte Nachrichten für deutsche Urlauber auf Mallorca: In der Osterzeit zwischen Freitag und dem 11. April müssen sämtliche Hotels ihre Spas und Hallenbäder sowie größere Lobbybereiche, wo Menschen zusammenkommen können, schließen. Das gab die Balearen-Regierung am Mittwoch bekannt. Diese coronabedingte Maßnahme ist nur auf Mallorca, aber nicht auf die Nachbarinseln begrenzt.

Die Terrassen der Hotels dürfen lediglich bis 17 Uhr geöffnet haben. Für Gäste wird es weiterhin möglich sein, im Innern der Häuser bis 22 Uhr zu essen. Wie bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, müssen die Innenräume der Restaurants ebenfalls wieder dicht gemacht werden.

In der Osterzeit ist es außerdem lediglich erlaubt, dass sich unter freiem Himmel höchstens sechs Personen aus maximal zwei Haushalten treffen können. An Restauranttischen dürfen vier Gäste sitzen, diese Höchstzahl gilt auch für das Innere öffentlicher Gebäude. In Privaträumen dürfen sich nur Personen aus einem Haushalt treffen, als Ausnahmen gelten in verschiedenen Wohnungen lebende Paare und die Besuche von hilfebedürftigen Verwandten. (it)