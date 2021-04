Restaurantrestriktionen auf Mallorca sollen mindestens zwei weitere Wochen gelten

Die balearische Regionalregierung will die für Restaurants und Bars geltenden Restriktionen offenbar noch mindestens zwei Wochen nach dem 11. April beibehalten. Das meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Montag. Das bedeute, dass die Gastbetriebe nach wie vor um 17 Uhr schließen müssen, ihre Innenräume dürfen nicht zugänglich sein. Darüber solle am Mittwoch gesprochen werden.

Das für Ostern dekretierte und noch bis zum 11. April geltende Reiseverbot von einer spanischen Autonomieregion zur anderen soll den Informationen des Blattes zufolge nicht verlängert werden.

Mit Neuigkeiten wird bei den privaten Kontakten gerechnet. Vom kommenden Montag an dürfen sich in Wohnungen offenbar wieder Personen aus mindestens drei Haushalten treffen. Momentan sind nur Treffen von Mitgliedern einzelner Haushalte gestattet oder Begegnungen von alleinstehenden Personen.

Im Bereich des Sports wird dem Bericht zufolge darüber nachgedacht, einige Restriktionen zu lockern oder sogar ganz aufzuheben. An der Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr soll sich bis auf weiteres nichts ändern. (it)