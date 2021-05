Deutsche Polizei warnt vor Veröffentlichung von Impfpassdaten in sozialen Netzwerken

Die deutsche Polizei warnt eindringlich davor, Fotos des Impfpasses mit Coronadaten in sogenannten sozialen Netzwerken zu posten. "Kriminelle nutzen die verbreiteten Daten (z.B. die abgebildete Chargennummer des Impfstoffes oder die Anschrift) dazu, Impfpässe zu fälschen und diese im Netz zum Verkauf anzubieten", steht in einer Mitteilung der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Nicht nur das Fälschen eines Dokuments ist eine Straftat, sondern auch der Kauf.

In der Mitteilung heißt es weiter: „Bei den Kriminellen begehrt sind auch die privaten Gesundheitsdaten, die in einem Impfpass eingetragen sind.“

Momentan werden in Deutschland, Spanien und anderen Ländern Hunderttausende Menschen gegen Corona geimpft. Sie erhalten dafür eine Bescheinigung. In den vergangenen Jahren ist es Mode geworden, dass sensible private Daten immer wieder auch in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, wo auch allerlei Kriminelle unterwegs sind. (it)