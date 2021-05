Restaurantrestriktionen auf Mallorca bleiben mindestens zwei weitere Wochen bestehen

Die Einwohner von Mallorca dürfen sich keine Hoffnungen auf längere Öffnungszeiten von Bars und Restaurants machen. Die bestehenden Uhrzeiten sollen ab dem 9. Mai mindestens zwei Wochen länger beibehalten werden, sagte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela am Montag. Lediglich auf Menorca könnte es vielleicht Lockerungen geben.

Im Augenblick dürfen die Terrassen bis 17 Uhr öffnen und müssen dann geschlossen werden. Von Montag bis Donnerstag gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die Etablissements von 20 bis 22.30 Uhr zugänglich zu machen. Ob dies nach wie vor möglich sein wird, hängt von der weiteren Inzidenzentwicklung ab, die zuletzt Anlass zur Sorge gab.

Was die Verlängerung der Ausgangssperre angeht, so scheint es nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora juristische Probleme zu geben. Dennoch arbeitet man laut Negueruela weiter daran, diese Maßnahme auch nach dem Ende des Alarmzustandes am 9. Mai verlängern zu können. Im Gespräch ist ein sogenanntes "Decreto ley". Auch ein einfaches Dekret wird vorbereitet. (it)