Mallorca hat spanienweit die härtesten Corona-Restriktionen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln gelten momentan spanienweit die härtesten Corona-Restriktionen. Das meldete am Montag die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Während auf den Inseln mit der zweitniedrigsten 14-Tage-Corona-Inzidenz (59,24) die Restaurants und Bars nur bis 22:30 Uhr öffnen dürfen und eine nächtliche Ausgangssperre gilt, gibt es woanders mit viel mehr Corona-Fällen weniger Restriktionen: In Asturien etwa (14-Tage-Inzidenz: 111,4 Fälle auf 100.000 Einwohner) können die Wirte bis 1 Uhr nachts sogar die Innenräume ihrer Betriebe Öffnen.

In Madrid mit einer 14-Tage-Inzidenz von sogar 317,56 dürfen die Innenräume der Restaurants ebenfalls öffnen, und das bis 0 Uhr. Im Baskenland (Inzidenz 447,56) gilt keine Ausgangssperre, dies auch auf den Kanarischen Inseln. In der Region Valencia gibt es zwar einen "toque de queda", er beginnt aber erst um 0 Uhr. (it)