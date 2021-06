Das sind die aktuellen Corona-Regeln auf Mallorca (Samstag, 19. Juni)

Auf Mallorca und den Nachbarinseln gelten ab Samstag, 19. Juni, eine Reihe veränderter Corona-Regeln. Neues gibt es unter anderem bei Bars und Restaurants (siehe "Restaurantbesuch"), beim Nachtleben (siehe "Party- und Nachtleben"), beim öffentlichen Nahverkehr (siehe "öffentlicher Nahverkehr"), beim Sport (siehe "Sport") und bei Stränden (siehe "Strände").

Seit Ende August 2020 gelten für Mallorca und die Nachbarinseln deutlich verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen. Hier eine überarbeitete Liste mit den neuen und bereits seit längerem geltenden Regeln, die sich laufend ändern können. Der Stand ist Samstag, 19. Juni.

Einreise nach Mallorca

Wer aus dem Ausland nach Mallorca kommt, kann seit dem 7. Juni einen deutlich günstigeren oder kostenlosen Antigen-Test vorweisen – entweder auf dem Smartphone oder in Papierform. Es darf nicht älter als 48 Stunden sein. Wer ohne kommt, dem droht ein hohes Bußgeld. Außerdem wird er dann am Flughafen getestet. In den meisten deutschen Airports gibt es Testzentren.

48 Stunden vor Ankunft muss weiterhin ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden, wo jetzt auch angekreuzt werden muss, ob man über ein negatives Testergebnis verfügt oder nicht. Die sogenannte Passenger Location Card kann online über das Portal „Spain Travel Health” (www.spth.gob.es) des spanischen Gesundheitsministeriums, beziehungsweise die App „SpTH” eingereicht werden. Jeder Reisende – bei Kindern übernehmen das die Eltern – muss ein separates Formular ausfüllen. Anzugeben sind Name, Pass- und Flugnummer, das Ankunftsdatum und eine Mailadresse. Danach werden Fragen zur Gesundheit gestellt. Bei der Einreise wird die Temperatur gemessen und der Passagier auf Krankheitsanzeichen angeschaut.

Seit Montag, 7. Juni, brauchen vollständig Geimpfte, wenn sie 14 Tage nach der zweiten Dosis aus dem Ausland einreisen, kein negatives Testergebnis mehr am Flughafen vorzeigen.

Seit dem 23. Mai müssen mit einer Dosis geimpfte Touristen, die aus dem Inland einreisen, kein negatives Testergebnis mehr vorzeigen. Von Ungeimpften wird auch ein Antigentest akzeptiert. Inselresidenten können sich in Rest-Spanien an 67 Orten gratis testen lassen, beziehungsweise nach der Ankunft ab Freitag, 28. Mai, innerhalb von 48 Stunden in einem der behördlichen Impfzentren auf der Insel, darunter das Ex-Krankenhaus Son Dureta. Die Testmöglichkeit im Ankunftsbereich des Flughafens entfällt.

Auf Mallorca können Tests im Flughafen gemacht werden sowie in Privatkliniken wie Juaneda, der Palma Clinic, Rotger sowie in deutschen Facharztpraxen (Peguera, Porto Pí, Clínica Picasso).

Einreise nach Deutschland

Am 14. März wurde die Test- und Quarantänepflicht angesichts niedriger Inzidenzzahlen zurückgenommen. Seit Dienstag, 30. März, wird aber von Personen, die von der Insel aus einreisen wollen, vor dem Abflug ein Antigen-Test verlangt, obwohl Mallorca weiter kein Risikogebiet ist. Die Fluglinien verweisen auf Testmöglichkeiten auf der Insel, für die Kosten müssen die Passagiere selbst aufkommen. Es ist nicht nötig, nach der Einreise in Deutschland eine zehntägige Quarantäne zu machen. In einer seit Donnerstag, 13. Mai, geltenden Verordnung heißt es, dass vollständig Geimpfte und Personen, die ihre Genesung nachweisen können, kein negatives Testergebnis mehr vorzeigen müssen.

Nächtliche Ausgangssperre

Der seit dem 10. Dezember auf der gesamten Insel geltende "Toque de queda" wurde am 3. Juni vom obersten spanischen Gericht aufgehoben.

Corona-Stufensystem

Es gelten fünf Gefahren-Niveaus auf den Balearen, von null bis vier, der höchsten Risiko-Stufe. Mallorca befindet sich ab Sonntag, 23. Mai, auf Stufe 1. Richtungsweisend sind die 14-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner, der Anteil der über 65-Jährigen unter den Kranken, die Positivitätsrate und die Auslastung der Krankenhäuser.

Maskenpflicht

Seit Anfang Juli 2020 gilt auf Mallorca eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Diese wird zum 26. Juni 2021 gelockert. Draußen müssen Menschen keine Maske mehr tragen. In Geschäften und öffentlichen Gebäuden gilt das Tragen jedoch weiter. Verstöße werden mit 100 Euro Bußgeld geahndet.

Abgeriegelte Orte

Auf Mallorca gibt es momentan keine abgeriegelten Orte. Diese Restriktionsmöglichkeit behält sich die Regionalregierung in Extremfällen aber ausdrücklich vor.

Restaurantbesuch

Gastronomiebetriebe dürfen ihre Außenbereiche bis 100 Prozent belegen. Des Weiteren sind ab Samstag, 19. Juni, maximal 12 Personen pro Tisch erlaubt. Bis 2 Uhr nachts dürfen Restaurants und Bars geöffnet bleiben. In Innenbereichen ist eine Gesamtbelegung von 50 Prozent gestattet. Pro Tisch dürfen weiterhin nur sechs Personen Platz nehmen. Es ist wieder erlaubt, sich an die Bar zu setzen.

Hotels

Zahlreiche Hotels sind auf Mallorca geöffnet. Hotelrestaurants dürfen wie auch alle anderen Restaurants bis 2 Uhr geöffnet haben. Spas und Innenpools der Hotels sind geöffnet. Auch die Lobbybereiche sind dort wieder mit einer Auslastung von 75 Prozent zugänglich.

Geschäfte und große Einkaufszentren

Die Besucherkapazität ist auf 100 Prozent festgelegt. Geöffnet werden darf bis Mitternacht.

Private Treffen

In privaten Innenräumen sollten maximal 10 Personen zusammenkommen, im Freien sind es 15 Menschen. Nach einem Urteil des obersten spanischen Gerichts ist dies allerdings nicht mehr Pflicht, sondern gilt als eindringliche Empfehlung.

Party- und Nachtleben

Dieses wird ab Samstag, 19. Juni, wieder ein wenig angefahren. Nachtbars und sogenannte "Café-Conciertos" dürfen bis 2 Uhr öffnen. Tanzen ist aber weiterhin streng verboten, Discos bleiben geschlossen. Botellones (nächtliche Trinkgelage vor allem junger Leute) sind verboten, die Polizei kontrolliert verstärkt.

Rauchen

Das seit Ende August geltende generelle Rauchverbot im öffentlichen Raum wurde wieder aufgehoben. Ist ein Sicherheitsabstand von zwei Metern gewährleistet, darf Tabak konsumiert werden.

Strände

Diese müssen ab Samstag, 19. Juni, ab 0 Uhr verlassen werden. Bislang galt die Zeit 22 Uhr.

Spielsalons

Diese können wieder öffnen.

Sport

Uneingeschränkt große Gruppen im Freien wieder möglich. Wettbewerbe: 50 Prozent Auslastung in Innenbereichen bei maximal 1500 Personen. Draußen: 50 Prozent bei maximal 5000 Personen. Auslastung von Fitnesscentern bleibt bei 75 Prozent. Hallen- und Freibäder: 100 Prozent Auslastung erlaubt.

Wanderhütten

Die vor allem in der Serra de Tramuntana liegenden und vom Inselrat gemanagten "Refugios" sind seit dem 1. März wieder geöffnet.

Bordelle

Ende August mussten sämtliche Bordelle schließen.

Kinos, Theater und Konzertsäle

Es dürfen seit Sonntag, 23. Mai, wieder zwei Drittel der üblichen Besucher hereingelassen werden. Dabei bleibt es.

Öffentlicher Nahverkehr

Jetzt 100 Prozent Auslastung erlaubt.

Spielplätze

Die Spielplätze sind von 0 bis 6 Uhr geschlossen.

Ländliche Grill- und Waldspielplätze

Sämtliche 47 Anlagen der balearischen Naturschutzbehörde Ibanat sind zugänglich.

Dorf-Fiestas

Diese können eingeschränkt wieder stattfinden.