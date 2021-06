Alles vorbereitet für Pilotprojekte im Nachtleben auf Mallorca

Für die Pilotprojekte zur Wiederbelebung des Nachtlebens auf Mallorca ist alles bereit. In der Diskothek "Social Club" am Paseo Marítimo in Palma wurden Eingangsbereich, Terrassen und die Tanzfläche nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora inzwischen hergerichtet. Am Samstagabend werden dort 300 Gäste erwartet, die ein negatives Antigentestergebnis vorzeigen müssen.

Auf der Tanzfläche dürfen sich höchstens 20 Personen aufhalten, sie müssen Masken tragen. Draußen auf der Terrasse dürfen diese abgezogen werden.

Neben dem Pilotprojekt in der Diskothek gibt es noch eins am Freitagabend bei einem Konzert mit 5000 Anwesenden der Gruppe Sidonie in Calviá und ein weiteres im Hard-Rock-Café auf Ibiza.