Die Masken fallen zögerlich bis enthusiastisch auf Mallorca

Zögerlich bis enthusiastisch haben sich viele Menschen auf Mallorca von der Maske im Freien verabschiedet. Während einige am Samstag und Sonntag noch nicht auf das Utensil verzichten wollten, verzichteten andere ostentativ darauf, vor allem am Sonntag mit weniger Passanten in den Straßen unter anderem von Palma.

Wer Sicherheitsabstände einhalten kann, darf seit Samstag auf die Maske im Freien verzichten. Das hatte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Woche davor für das ganze Land angekündigt. Damit passte sich der Staat an die Gepflogenheiten in Deutschland, Dänemark oder Österreich an.

Die uneingeschränkte Maskenpflicht hatte in Spanien knapp ein Jahr gegolten. Wer ohne das Utensil erwischt wurde, wurde mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 100 Euro belegt. Nunmehr müssen Masken nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen, in Verkehrsmitteln und im Freien bei Gedränge und in Menschenschlangen aufgezogen werden.