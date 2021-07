Mallorca-Regierung verzichtet erst einmal auf neue Restriktionen

Auf Mallorca drohen in den kommenden Tagen keine neuen Corona-Restriktionen. Man wolle erst einmal abwarten, bis die aktuellen Maßnahmen wirken, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela.

Die wichtigste Einschränkung ist ein Verbot, sich zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens mit Personen zu treffen, die nicht zum gleichen Hausstand gehören. Die Bußgelder für Menschen, die dem zuwiderhandeln, wurden deutlich erhöht. Restaurants und Bars müssen statt um 2 Uhr um 1 Uhr schließen. Auf zeitweise eine im Raum stehende Verschärfung der Maskenpflicht war verzichtet worden.

In den vergangenen Tagen war aus der Regionalregierung vermehrt zu hören gewesen, dass man in Zukunft weniger auf Restriktionen setzen wolle und dem Impfausweis eine wichtigere Rolle zukommen lassen möchte. In diese Richtung äußerte sich Gesundheitsministerin Patricia Gómez.

Negueruela gab zu, dass sich die Krankenhäuser jetzt schneller füllen. Das sei nach einer Erhöhung der Inzidenz bislang immer der Fall gewesen.