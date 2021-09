Impfpass als Zugangsberechtigung für Veranstaltungen auf Mallorca wieder wahrscheinlicher

Auf Mallorca und den Nachbarinseln steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Regionalregierung beizeiten doch den Corona-Impfpass als Berechtigung für den Zutritt zu größeren Kultur- und Sportveranstaltungen verlangen wird. Hintergrund ist ein Urteil des obersten spanischen Gerichts "Tribunal Supremo" im Fall Galicien.

Dort wie auch auf den Inseln hatte das oberste Gericht der jeweiligen Region das Ansinnen der Politiker abgelehnt, den EU-Impfpass als Zugangsberechtigung zu erlauben. Als Begründung wurde angegeben, dass dies nicht geimpfte Menschen diskriminiere. Das oberste spanische Gericht gab der galicischen Regierung jedoch später ausdrücklich recht.

Nun will nach Medienberichten die Regionalregierung am 27. September in Palma darüber sprechen, ob man dem Beispiel aus dem Nordwesten des Landes folgen solle und ebenfalls klage. In Galicien will man von der Möglichkeit, den Impfpass als Zugangsberechtigung zu verlangen, aber erst dann Gebrauch machen, wenn sich die Corona-Lage wieder verschlechtern sollte.