Mallorca-Regierung lockert Corona-Restriktionen, behält einige wichtige aber auch bei

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat im Restaurantbereich die Corona-Restriktionen weitgehend abgeschafft, aber einigeauch beibehalten. Zwar dürfen Innenräume wieder zu 100 Prozent mit Gästen ausgelastet werden, aber das Rauchverbot an Terrassentischen bleibt bestehen, wie am Montag beschlossen wurde. In Außenbereichen dürfen ferner weiter keine Tresen aufgestellt werden. Die Änderungen gelten ab Dienstag, 26. Oktober. Öffentliche Trinkgelage bleiben weiterhin streng verboten.

Im Nachtleben gelten weiterhin recht strenge Regeln: Nachtbars dürfen sich nur zu 75 Prozent mit Gästen füllen, Getränke und Speisen müssen sitzend eingenommen werden. In Diskotheken darf weiterhin nur mit Masken getanzt werden.

Auch im Sportbereich, nämlich in Fitnessstudios, bleiben Masken nach wie vor Pflicht. Bei Trainingseinheiten unter freiem Himmel sind wie ehedem bis zu 30 Personen erlaubt, in der Leichtathletik sind es 20.

Regierungssprecher Iago Negueruela sagte, dass man sich mit diesen Lockerungen praktisch bereits wieder in der vor der Pandemie gekannten Normalität befinde.