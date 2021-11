Mallorca-Regierung plant Impfpasspflicht für Bars schon für kommendes Wochenende

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat jetzt offiziell das Prozedere gestartet, um den Corona-Impfpass als Zugangsberechtigung für Restaurants, Bars und Fitnessstudios einzuführen. Am Montag wurde das oberste balearische Gericht "Tribunal Superior de Justicia" angerufen. Dieses muss innerhalb von drei Tagen entscheiden.

Die Maßnahme soll dann gelten, wenn in den Gastbetrieben mehr als 50 Personen zusammenkommen. Man will damit bereits am kommenden Wochenende beginnen. Hintergrund sind steigende Ansteckungszahlen und die anstehenden Feiertage am 6. und 8. Dezember, an denen die Spanier traditionell gern verreisen. Auch die Vorweihnachtszeit hat die Regierung von Ministerpräsidentin Francina Armengol fest im Blick.

Den Impfpass gibt es in digitalisierter und in Papierausführung. Der QR-Code muss in den genannten Betrieben kontrolliert werden. Abgeglichen wird er mit dem Personalausweis. Staatliche Inspektoren sollen die Einhaltung der Maßnahme überprüfen.

Unklar ist noch, ob die Kontrollen am Eingang der Lokale und Fitnessstudios vorgenommen werden sollen oder ob dies beim Essen und Trinken geschehen soll. Ebenfalls diskutiert wird noch, wie hoch die Bußgelder für Wirte sein sollen, die sich nicht an die Anweisungen halten.

Um den Restaurant- und Fitnessstudiobetreibern die Kontrollarbeit zu erleichtern, will die Regionalregierung eine App namens Verificacovid bereitstellen. Damit können die QR-Codes eingelesen werden. Diese App ist bereits marktreif und teilweise in Katalonien im Einsatz.