Hier finden Sie den Corona-Impfbus auf Mallorca

Auf Mallorca ist seit einigen Wochen ein mobiler Impfbus im Einsatz. Vom 11. bis einschließlich 15. Januar ist der Bus auf dem Parkplatz des Eroski-Supermarktes in Manacor stationiert.

Die Impfung ist ohne Termin täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr möglich. Dabei ist die Vorlage des spanischen Personalausweises beziehungsweise der grünen Residentenkarte und der Krankenversicherungskarte erforderlich. Die Booster-Impfung kann man sich im Impfbus allerdings nicht verabreichen lassen.

Der mobile Impfbus war in den vergangenen Wochen auch in Palma und in der Innenstadt von Inca stationiert. Der Impfbus gilt für die Erst- und Zweitimpfungen. Alle Informationen über den aktuellen Standort des Impfbuses finden Sie hier oder auch auf Instagram auf der Seite der Balearen-Regierung (Goib).