Generelle Maskenpflicht in Außenbereichen endet auf Mallorca schon bald

Die an Weihnachten auf Mallorca und im Rest von Spanien eingeführte generelle Maskenpflicht auch in Außenbereichen endet schon bald. Am kommenden Dienstag werde beschlossen, den vorherigen Zustand ab Donnerstag wiederherzustellen, kündigte Gesundheitsministerin Carolina Darias an.

Dann wird es wieder so sein, dass man das Utensil draußen abnehmen darf, wenn Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet sind. Kurz vor Weihnachten war beschlossen worden, dass die Maske in Außenbereichen wieder – von Ausnahmen in der Natur und am Strand abgesehen – überall und immer getragen werden müssen.

Andere angesichts der Omikron-Welle von einigen Autonomieregionen geforderte Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Restaurantschließungen blieben aus.