Corona-Regeln auf Mallorca: Fast alle Maßnahmen aufgehoben

Auf Mallorca werden die Corona-Regeln aufgrund der sinkenden Infektionszahlen weiter gelockert. An diesem Dienstag wurden alle Besucherkapazitäten in Gastronomiebetrieben, Sport- sowie kulturellen Veranstaltungen und Konzerten aufgehoben. Allerdings bleibt die Maskenpflicht in Innenbereichen vorerst bestehen, auch das Rauchen auf Restaurant-Terrassen ist weiterhin verboten.

Des Weiteren müssen nicht geimpfte Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens nicht mehr den Covid-Pass am Arbeitsplatz zeigen. Nach Angaben des balearischen Tourismusministers und Regierungssprechers, Iago Negueruela, sind seit diesem Dienstag auch Volksfeste, religiöse Feste und Paraden erlaubt.

Nach Angaben des balearischen Wirtschaftszirkels "Cercle d'Economía" lag die Sieben-Tage-Inzidenz am vergangenen Donnerstag bei 229 positiven Fällen auf 100.000 Einwohnern.