Noch keine Einigung über gänzliche Abschaffung von Maskenpflicht in Spanien

Über die angedachte Abschaffung der Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen auf Mallorca und im Rest von Spanien gibt es noch keine Einigkeit. Die Meinungen im Gesundheitsministerium und von den Autonomieregionen gingen noch auseinander, sagte die zuständige Ressortchefin Carolina Darias nach einer Sitzung der Spitzen des Gesundheitssystems am Donnerstag in Zaragoza. Es gehe um das wann und das Wie.

Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte vor einigen Tagen angedeutet, dass mit der Maskenpflicht in Innenräumen ab der ersten Hälfte des Frühjahrs Schluss ein könnte. Während die Region Madrid die Masken nur noch in Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht machen möchte, sind andere Regionen strikt dagegen.

Im Augenblick gilt die Maskenpflicht in Außenbereichen. In öffentlichen Innenräumen wie etwa Supermärkten müssen die Menschen das Utensil jedoch überziehen