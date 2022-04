Aus für Maskenpflicht in Innenbereichen auf Mallorca ab Mittwoch

Nach zwei Jahren wird die Corona-Maske in Spanien immer weiter zurückgedrängt. Am Dienstag sollte das Kabinett der Zentralregierung in Madrid den offiziellen Beschluss fassen, die Verpflichtung, das Utensil in öffentlichen Innenbereichen aufzuziehen, abzuschaffen.

Masken brauchen dann etwa in Läden, Restaurants oder Supermärkten weder vom Personal noch von den Kunden nicht mehr getragen werden. Was Arbeitsplätze anbelangt, so liegt die Oberhoheit über die Verpflichtung bei den Firmen. Es gibt jedoch noch Orte, wo die Verpflichtung weiter gilt. Dazu zählen öffentliche Verkehrsmittel, Altenheime und Apotheken.

Die Maskenpflicht war im Jahr 2020 eingeführt worden, als wegen der Corona-Pandemie auch in Spanien viele Menschen starben. In Außenbereichen wurde sie im Februar 2022 wieder abgeschafft, nachdem sie über Weihnachten wieder gegolten hatte.