Rauchen auf Restaurantterrassen auf Mallorca bleibt verboten

Eine der wenigen Corona-Regeln, die auch nach der ab Mittwoch geltenden Aufhebung der Maskenpflicht in Innenbereichen weiter gilt, ist das Verbot, an den Tischen auf Restaurantterrassen zu rauchen. Die Gesundheitsbehörden der Balearen verlängerten diese Maßnahme jetzt, bis die Zentralregierung das noch geltende Antinikotingesetz umändert.

Wer an einem Restauranttisch auf einer Terrasse sitzt und rauchen will, muss sich erheben, das Areal verlassen und unbewegt an einer Stelle stehen, um seiner Sucht zu frönen. Nur dann riskiert er kein Bußgeld.

Antonia Font, die Generaldirektorin des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf den Inseln, sagte, dass die Maßnahme auch dann weiter gelten werde, wenn es gar keine Pandemie mehr geben sollte. Das Verbot war im August 2020 eingeführt worden.