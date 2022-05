Spanien will trotz EU-Beschluss an Maskenpflicht im Flugzeug festhalten

Ungeachtet des Beschlusses der EU, die Maskenpflicht in Flugzeugen fallen zu lassen, will Spanien weiter daran festhalten. Gesundheitsministerin Carolina Darias verwies am späten Mittwochabend auf ein von der Zentralregierung in Madrid im April verabschiedetes Dekret, dass die Tragepflicht in Flughäfen zwar abschafft, in Flugzeugen und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln aber nicht.

Vor den Äußerungen der Gesundheitsministerin war mitgeteilt worden, dass die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC bei Flügen über dem Territorium der Union, also auch über Spanien, nicht mehr auf Masken bestehen. Das gilt sowohl für Passagiere als auch für Mitglieder von Besatzungen.

Der Beschluss der EU hat allerdings offiziell nur Empfehlungscharakter. Auch in Deutschland gilt weiter eine Maskenpflicht in Flugzeugen. Die Lufthansa teilte dazu mit, dass man sich an die nationale Gesetzgebung halten werde.

Wer allerdings von dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz aus etwa nach Mallorca fliegt, muss in Flugzeugen bereits seit einigen Wochen keine Maske mehr tragen.