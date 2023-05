Tiendas Bed's präsentiert, exklusiv auf Mallorca und Menorca, die offizielle Kollektion der Marke Tempur. Matratzen, Lattenroste und Kissen, die im Weltraum entwickelt wurden, um den besten Schlaf auf der Erde zu finden. Seit mehr als 25 Jahren hat Tempur Tiendas Bed's als offiziellen Vertriebspartner für seine Produkte gewählt. Tausende von sehr zufriedenen Kunden auf den Balearen und Wiederholungskäufe sind der beste Indikator für die Zufriedenheit mit den Tempur-Produkten.

Dank der NASA-Wissenschaftler, die das Tempur-Material erfunden haben, und der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung dieses Materials sowie der exklusiven Erfahrung im Medizin- und Krankenhausbereich passt sich Tempur genau an die Form Ihres Körpers an und entlastet empfindliche Bereiche wie Schultern, Rücken und Hüften. Das Tempur-Material ist mit nichts anderem auf der Welt vergleichbar und verhilft uns zu einem erholsamen Nachtschlaf. Tempur ist die einzige Matratzen- und Kopfkissenmarke, die von der NASA für die Verbesserung der Lebensqualität auf der Erde anerkannt und von der Space Foundation zertifiziert wurde.

Im Rahmen dieser ständigen Weiterentwicklung präsentieren Tempur und die Bettenfachgeschäfte die neue Produktreihe Tempur Pro, die mit ihrer revolutionären Technologie speziell für Menschen entwickelt wurde, die unter Rückenschmerzen oder -beschwerden leiden, die sich im Bett zu oft hin und her wälzen oder die heiße Nächte verbringen, und die den Rest der Menschen auf der ganzen Welt verändert.

Alle Tempur Pro Produkte werden in Dänemark aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und verfügen über eine zehnjährige Herstellungsgarantie. Darüber hinaus verfügt das neue Tempur Pro-Sortiment über die MADE IN GREEN by ÖKO-TEX-Zertifizierung mit den höchsten Garantien für Nachhaltigkeit. Alle Tempur Pro-Produkte werden aus schadstofffreien Materialien hergestellt und in umweltfreundlichen Einrichtungen und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen produziert.

Abgesehen von den vielen Auszeichnungen, die Tempur im Laufe der Jahre erhalten hat, ist das Wichtigste für das Unternehmen die Zufriedenheit seiner Kunden: Tempur hat festgestellt, dass die Nutzer von Tempur-Matratzen zufriedener sind als die Nutzer anderer Marken. Darüber hinaus erklären diese Nutzer, dass sie eine höhere Liegequalität als andere Marken genießen und dass sie wahrscheinlich auch in Zukunft Tempur-Produkte kaufen werden. Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit*.

*Basierend auf einer Verbraucherumfrage, die 2021 und 2022 mit über 35.000 Matratzenbesitzern in 19 Ländern durchgeführt wurde. Weitere Informationen Sie sich bei rowlegal@tempursealy.com.

Testen Sie die neue Tempur Pro-Reihe in einem der zehn Bettenfachgeschäfte Tiendas Bed's auf den Balearen. Auf Mallorca in Palma, Inca und Manacor. Und auf Menorca in Mahón und Ciutadella. Dort helfen Ihnen die Berater bei Tiendas Bed's bei der Auswahl des Tempur-Produkts, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, um Ihnen die beste Erholung zu bieten, die Ihrer Gesundheit und Lebensqualität sehr zuträglich ist.