Mallorquinische Weine im Kocina Club probieren

Die Weinbauregion Binissalem lädt in den kommen Monaten zu insgesamt vier Weinproben in den Kocina Club in Son Moix in Palma ein. Kenner sind genauso willkommen wie Weinneulinge. Die Degustationen finden am 21. Februar, 14. März, 11. April und 6. Juni jeweils von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 18 Personen beschränkt.

Ausgerichtet werden die Weinproben von mehreren Bodegas der Region. Sie informieren in kurzen Vorträgen außerdem über unterschiedliche Aspekte des Weinanbaus. Anmeldung online unter: www.binissalemdo.com.