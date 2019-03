Das Hotel Can Bordoy lockt die Gourmets

Foto: Fotos: Can Bordoy

Zum Jahreswechsel hat in Palmas Lonja-Viertel das Hotel Can Bordoy seine Tore geöffnet. Das Fünf-Sterne-Haus im Carrer Forn de la Glòria steht unter schwedischer Leitung. Es verfügt über 24 Zimmer und Suiten mit einer Größe zwischen 30 und 80 Quadratmetern, wobei die Gestaltung vom renommierten Architekturbüro Ohlab übernommen wurde.

Mittelpunkt des Hotels ist ein 750 Quadratmeter großer Privatgarten mit ganzjährig beheiztem Schwimmbad sowie Pergola für Wellness-Massagen. In diesem grünen Bereich ist auch das Restaurant Botànic untergebracht. Spitzenkoch Andrés Benítez, der lange Zeit als Sous-Chef an der Seite des zurückgetretenen Sternekochs Tomeu Caldentey unterwegs war, begrüßte die Medienvertreter kürzlich zu einem Pressefrühstück.

Derzeit bereitet er sich auf das große „Spring Opening” am 22. März vor. Während die Zimmer bereits buchbar sind, müssen sich die Gourmets über die bisherigen Kostproben hinaus also noch einige Zeit gedulden. Versprochen werden ökologische und organische Zutaten, Kochprozesse, die die Essenz der Produkte bewahren sollen, sowie ein Ganztagesprogramm mit nahrhaftem Frühstück, einer „All-Day-Karte” und zuckerfreien Süßigkeiten zum Genuss zwischendurch.

Eigentümer des historischen Altstadtpalasts Can Bordoy, der in der Vergangenheit schon als Domizil der Familie Bordoy Blanes und Quartier der Privatschule Sagrado Corazón gedient hat, ist der Schwede Mikael Hall. In Zusammenarbeit mit den Architekten legte er großen Wert auf eine originalgetreue Restaurierung im Hinblick auf Denkmalschutz und nachgeahmte Patina aus früheren Zeiten. Eine Traveller-Suite für zwei Personen ist derzeit ab etwa 304 Euro pro Nacht buchbar.