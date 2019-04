Bodega Maruccia präsentiert Gourmet- und Wein-Events

Unter Kennern haben die Gourmet- und Wein-Events der Bodega Maruccia in der Nähe von Llucmajor einen hohen Stellenwert, und auch dieses Jahr gibt es wieder ein ansprechendes Programm, das je nach Verfügbarkeit von Plätzen teilweise für Nichtmitglieder des hauseigenen „Club de Vino 953” geöffnet ist.

Spitzenkoch Bernd Bachofer aus Waiblingen kommt an Ostern zum mittlerweile vierten Mal auf die Insel, um das Publikum mit seinen avantgardistischen Kochkünsten zu begeistern. Die beiden Termine sind am 19. und 20. April geplant. Nichtmitglieder zahlen 170 Euro für das Menü, Mitglieder 120 Euro (Weinverkostung inklusive).

Am 4. Mai bringt dann Wolfgang Spruch seine Weine des Labels „Terroir X” aus dem Priorat auf die Insel (85/50 Euro). Es folgen „Wine, Food & Rhythm” am 12. Mai (95/75 Euro), ein schwäbischer Abend mit Riesling-Winzer Jochen Beurer am 28. Juni (85/50 Euro), eine Verkostung der Biniagual-Weine mit Cristina Basañez am 27. Juli (85/50 Euro).

Absolute Highlights sind der Besuch von Drei-Sterne-Koch Juan Amador am 15. Juli (235/190 Euro) und am 10. August die „Big Bottle Party” mit Schätzen aus den Anfangsjahren der Kellerei (85/50 Euro).

