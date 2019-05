Wine Days starten mit Festabend in Palma

Die Wine Days Mallorca gehen in diesem Jahr in ihre sechste Runde. Die Festivitäten rund um die Rebensäfte der DO Binissalem starten am Donnerstagabend ab 18.45 Uhr im Kloster St. Francesc in Palma de Mallorca. Neun Bodegas und fünf bekannte Küchenchefs sind mit dabei.

Damit der Rebensaft nicht allzu schnell zu Kopfe steigt, bieten die Köche Miquel Calent, María Salinas, Rodrigo Vallejo, Kike Martí und Patissier Pau Llull Tapas-Kreationen an. Neben Weinen werden auch lokale Produkte wie Olivenöle und Ensaimadas präsentiert.

Das diesjährige Programm für Weinliebhaber dauert noch bis zum 19. Mai und umfasst neben einer großen Bandbreite gastronomischer auch kulturelle Aktivitäten. Interessierte können Weine testen, Bodegas und Weingüter besichtigen, oder während einer Zugfahrt die Besonderheiten der Region in der Inselmitte kennenlernen.

Das vollständige Programm lässt sich unter winedaysmallorca.com einsehen.