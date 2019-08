Spanienroute zum Tag des Bieres auch auf Mallorca

Am 2. August ist Internationaler Tag des Bieres. Auch im Weinland Spanien wird das Hopfengebräu immer beliebter. Mit einer Bierroute durch ganz Spanien wird das am Freitag gefeiert. Veranstalter Holidu, eigentlich eine Vergleichsplattform für Touristenunterkünfte, hat eine Route der zehn besten Lokale mit „Artesanal cervezas” angelegt.

Diese Handwerkskunst entwickelt sich in Spanien immer mehr zur Szene. Auch Palma ist dabei. In der Bar Lórien (Calle Caputxines 5A) sind sich die Betreiber sicher, die beste Auswahl an Bieren der Insel zu haben.

Mit mehr als 60 Sorten aus aller Welt definitiv eine umfangreiche Auswahl. Zum Bier wird auf Wunsch ein „Llonguet” gereicht, das typisch längliche Brötchen aus Weißmehl mit der Rille, das in Palma so beliebt ist, dass es in den vergangenen drei Jahren mittwochs mit der „Llonguet-Route” in der Hauptstadt gefeiert wurde. Mehr als 700 Lokale nehmen in Spanien teil, unter anderem auch in Madrid, Málaga, Burgos und León. (dise)

Weitere Tipps:

Beer Lovers, modernes Lokal mit guter Auswahl an Bieren sowie Speisen und Desserts, die Bier enthalten. Plaça de Raimundo Clar 13 in Palma.

Cervecería Tramuntana, gute Vielfalt an Inselbieren, Auswahl kleiner Speisen. Calle Caro 14 in Palma.

Cervecería Byblos, Bier und Burger. Calle de Jafuda Cresques 14 in Palma.