Charity-Dinner im Purobeach Palma

Unter dem Motto „Puro Corazón” findet am Freitag, 6. September, ein Wohltätigkeits-Dinner auf der Dachterrasse des Purobeach Palma in der Cala Estància statt. Die Einnahmen kommen der Asociación Akwaba Mallorca zugute, die sich um Fortbildungsangebote und die Schaffung von Arbeitsplätzen an der Elfenbeinküste kümmert.

Der Event beginnt um 19.30 Uhr, einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang gibt es gratis dazu.

Mehr Infos gibt es hier.