Hier können Sie Weine aus neun Bodegas kosten

Neun namhafte Bodegas auf Mallorca präsentieren am Freitag, 11. Oktober, an einer Weinverkostung im Luxushotel "Sa Creu Nova" in Campos edle Tropfen. Für passende Knabbereien sorgen die hoteleigenen Restaurants "Tess de Mar" und "Kairiku" mit ihren Juan Ocampo und Ryuchiro Katano.

Am Weinevent "Creu de Cellers" nehmen die Bodegas Mandia Vell, Vuit Vents, Karretania, Torralbenc, Castell Miquel, Miquel Gelabert, Vi D'Amos, Vidauba und Can Majoral teil. Begleitet wird die Rebensaft-Probe von Livemusik und einem Vortrag von Nico Crispino über "Einzigartige Reben".

Ort: Sa Creu Nova - Petit Palais Art & Spa", C/ Carrer Nou, 10 Campos, 19 Uhr - 23 Uhr, Anmeldungen telefonisch unter 871 515 345.